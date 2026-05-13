En su paso por Radio Mitre Mar del Plata, el presidente de la Fundación CED, Gastón Jury, destacó el crecimiento de la convocatoria y el entusiasmo de los participantes.

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“Estamos muy contentos porque tenemos más inscriptos de los que esperábamos. La gente tiene ganas de competir, de caminar y de participar. Lo que buscamos es generar un evento de salud y reforzar el mensaje de la prevención”, señaló.

La actividad, organizada por la Fundación CED, forma parte de una campaña de concientización sobre el Cáncer de Colon y la detección temprana. En ese marco, Jury remarcó la importancia de realizar estudios preventivos como la colonoscopía, incluso antes de presentar síntomas.

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El especialista explicó que la colonoscopía es un procedimiento ambulatorio, seguro y breve, que permite detectar pólipos ( lesiones tempranas), las cuales no generan síntomas pero pueden evolucionar hacia enfermedades más graves si no son tratadas a tiempo.

“La idea es encontrar lesiones antes de que produzcan síntomas. Cuando el paciente ya tiene síntomas, muchas veces ya no hablamos de prevención sino de diagnóstico”, explicó.

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Además, detalló que el estudio dura aproximadamente 20 minutos y se realiza bajo sedación, permitiendo que el paciente regrese a su hogar el mismo día acompañado por un familiar.

Jury indicó que las molestias digestivas más comunes son la hinchazón abdominal, la distensión y el reflujo, muchas veces vinculados al estrés y a los hábitos alimenticios. “El ritmo de vida actual influye muchísimo. La alimentación desordenada, el exceso de harinas, las gaseosas y el sedentarismo impactan directamente en el aparato digestivo”, afirmó.

En ese sentido, compartió algunas recomendaciones básicas para mejorar la salud digestiva: reducir el consumo excesivo de harinas; aumentar la ingesta de fibras y líquidos; evitar el exceso de bebidas gaseosas y aguas saborizadas; y realizar actividad física al menos tres veces por semana.

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“La actividad física mejora todo: el metabolismo, las enfermedades cardiovasculares, el sistema musculoesquelético y también el aparato digestivo”, sostuvo.

La corre caminata del domingo apunta a promover cambios de hábitos desde una propuesta abierta a toda la comunidad. La iniciativa combina actividad física, prevención y concientización.

El Centro de Estudios Digestivos funciona en Mitre 2951, y este año celebra sus 35 años de trayectoria. Por su parte, la Fundación CED continúa desarrollando campañas orientadas a la promoción de la salud digestiva y la detección temprana del Cáncer de Colon.

“El mensaje es claro: prevenir siempre es mejor”, concluyó Jury.