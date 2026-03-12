La VI Brigada Aérea de Tandil tiene desde este miércoles un Centro de Capacitación Terrestre dedicado al mantenimiento de los aviones de combate F-16 que la Argentina adquirió a Dinamarca.

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El espacio formará a mecánicos, electricistas y armeros del Programa F-16. Dentro de las instalaciones está ubicado uno de los cazas —identificado como "25"— que no se emplea para vuelos sino exclusivamente para entrenamiento técnico del personal.

En el corto plazo llegarán instructores provenientes de Estados Unidos, que dictarán las capacitaciones junto con efectivos argentinos ya formados en ese país. El objetivo es construir una base de personal capacitado para el mantenimiento de los aviones y para transmitir esos conocimientos a las próximas promociones.

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Durante el acto de inauguración se entregaron diplomas y distintivos a los primeros egresados de la formación terrestre del programa. Participaron el jefe del Estado Mayor Conjunto, vicealmirante Marcelo Dalle Nogare; el titular de la Fuerza Aérea, brigadier Gustavo Valverde; y los jefes del Estado Mayor de la Armada y del Ejército.

El brigadier Valverde recordó que hace un año el programa llegó a la base para dar sus primeros pasos y señaló que "con este sistema de armas los cielos de la patria van a tener una seguridad suprema".

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Fuente: Agencia DIB / El Eco de Tandil