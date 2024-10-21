El pasado sábado, arribó a la Base Naval Mar del Plata la fragata “Liberal” de la Marina de Brasil. La bienvenida estuvo a cargo del Comandante del Área Naval Atlántica (ANAT) y Jefe de la Base Naval Mar del Plata, Contraalmirante Marcelo Paternostro, junto al Agregado Naval de Brasil, Capitán de Navío Caio Vinicius Cesar Feitosa,

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Fueron recibidos a bordo por el Comandante del buque, Capitán de Fragata Rogério Diniz, y su tripulación, mientras que la Banda de Música del ANAT ejecutaba marchas militares y canciones de típicas de la República Federativa de Brasil.

La unidad de superficie había participado del ejercicio binacional Fraterno XXXVII, que se efectuó en dos etapas; una primera fase antisubmarina del 9 al 15 de agosto, junto al destructor ARA “Sarandí” y el patrullero oceánico ARA “Almirante Storni”, un helicóptero Fennec, dos aeronaves Beechcraft T-34C Turbo Mentor y un B-200 de la Aviación Naval. La “Liberal” estuvo acompañada por el submarino “Tikuna” y un helicóptero Lynx.

La etapa final de superficie se efectuó del 17 al 23 de agosto, donde la Fuerza de Tareas Combinada sumó además al destructor ARA “La Argentina”, y las corbetas ARA “Espora” y “Rosales”.

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Luego de participar de dicho ejercicio junto a la Armada Argentina, navegó hacia el océano Pacifico para sumarse al Ejercicio Multinacional Unitas XLV que contó con la presencia de 19 unidades de superficie, 12 observadores, 19 aeronaves y más de 4000 efectivos de Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Corea del Sur, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos de América, Francia, Guatemala, Honduras, Italia, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Trinidad y Tobago, Reino Unido, República Dominicana y Uruguay.

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Se prevé que la Fragata “Liberal” zarpe el próximo martes con rumbo a Brasil, luego de finalizar esta parada técnica en la ciudad de Mar del Plata.

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Homenaje al Submarino ARA “San Juan”

Durante la navegación hacia la ciudad de Ushuaia en el marco del ejercicio binacional Fraterno XXXVII, la fragata “Liberal” rindió homenaje a los 44 tripulantes del submarino ARA “San Juan” con un toque de Silencio y una ofrenda floral arrojada al mar.

La emotiva ceremonia fue presidida por el Comandante de la 1ª División de Escuadra, Contraalmirante Nelson de Oliveira Leite, acompañado por el Comandante de la “Liberal”, Capitán de Fragata Rogério Diniz.