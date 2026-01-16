La emblemática Fragata ARA Libertad volvió a convertirse en protagonista en Mar del Plata. La unidad ya se encuentra en la costa marplatense e ingresó a la Base Naval Mar del Plata, donde participará de las actividades por el Centenario de la institución y será una de las grandes atracciones de la temporada de verano.

Ads

El buque, comandado por el Capitán de Navío Jorge Gabriel Cáceres, zarpó desde el Apostadero Naval Buenos Aires y podrá ser visitado por marplatenses, turistas y visitantes desde el sábado 17 hasta el jueves 29 de enero, en el horario de 17 a 21, con entrada libre y gratuita.

Durante las jornadas de puertas abiertas, el público tendrá la posibilidad de recorrer la cubierta principal de la histórica “Embajadora de los Mares”, que se encuentra en plena etapa de alistamiento para su 54° Viaje de Instrucción, y conocer de cerca parte del trabajo que desarrolla la Armada Argentina en el litoral marítimo nacional. Además, se podrán visitar otras unidades con asiento en la base, entre ellas el patrullero oceánico ARA “Bouchard”.

Ads

La propuesta se completa con stands informativos de los institutos de formación de la Armada, donde se brindará asesoramiento sobre la oferta académica y las distintas posibilidades de incorporación. También habrá exposición de material técnico y profesional, junto a charlas del personal militar orientadas a difundir el quehacer naval y las tareas que se realizan en el ámbito marítimo argentino.

Como parte de la programación especial, la Banda de Música del Área Naval Atlántica ofrecerá presentaciones con un repertorio de marchas militares y música popular, sumando un atractivo cultural a las visitas.

Ads

El ingreso será por el Puesto N° 7, ubicado sobre el Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos s/n, esquina INIDEP.

Puede interesarte