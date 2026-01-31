La fragata ARA “Libertad” se despidió de Mar del Plata luego de permanecer 14 días en la Base Naval, desde donde partió rumbo a la Ciudad de Buenos Aires tras encabezar jornadas de Puertas Abiertas que convocaron a casi 50.000 visitantes.

La zarpada fue presenciada por el Comandante del Área Naval Atlántica y jefe de la Base Naval Mar del Plata, comodoro de Marina Fernando Enrique Pérez Kühn, acompañado por su plana mayor y el suboficial de destino.

A modo de balance, el comandante del buque escuela, capitán de Navío Jorge Gabriel Cáceres, aseguró que “fue un éxito. Creo que institucionalmente es un aporte al Centenario de la Base Naval Mar del Plata”.

Asimismo, agregó que “es la primera navegación de la fragata en el 2026 y, en cuanto a la tripulación, es parte de nuestro adiestramiento para el 54° Viaje de Instrucción. El personal está muy contento porque tuvimos mucha interacción con la sociedad, que nos transmitió el cariño que siente por la Armada. Creo que es un éxito que se debería repetir”.

Durante las Jornadas de Puertas Abiertas, también el patrullero oceánico ARA “Bouchard”, dependiente de la División Patrullado Marítimo, recibió a una gran cantidad de visitantes, quienes pudieron conocer sus capacidades operativas y su rol en el control y vigilancia de los espacios marítimos argentinos.

En el hangar del área naval se instalaron stands informativos de destinos apostados en la zona y, al cierre de cada jornada, la dársena se colmó con la música de la Banda del Comando del Área Naval Atlántica, que acompañó las actividades y entusiasmó al público presente.