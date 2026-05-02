La publicación despertó sorpresa entre miles de usuarios, al punto que varios dudaron de la autenticidad de la imagen y dejaron mensajes como “No es IA”, en referencia al impacto que causó su cambio físico. Otros destacaron lo diferente que luce el exdelantero, hoy alejado del foco mediático desde su retiro en 2022.

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Higuaín, de 38 años, cerró su carrera en Inter Miami tras pasos destacados por River, Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan y Chelsea. Desde entonces mantiene un perfil bajo, aunque continúa vinculado al fútbol en tareas de desarrollo de jugadores dentro del club estadounidense.

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