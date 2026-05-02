La foto viral de Gonzalo Higuaín con nuevo look
Una imagen reciente de Gonzalo Higuaín en Miami se volvió viral en las últimas horas y generó todo tipo de comentarios en redes sociales. En la foto se lo ve junto a un fanático dentro de una tienda de artículos deportivos, con barba larga, cabello más corto y un estilo muy distinto al que mostraba durante su etapa como futbolista profesional.
La publicación despertó sorpresa entre miles de usuarios, al punto que varios dudaron de la autenticidad de la imagen y dejaron mensajes como “No es IA”, en referencia al impacto que causó su cambio físico. Otros destacaron lo diferente que luce el exdelantero, hoy alejado del foco mediático desde su retiro en 2022.
Higuaín, de 38 años, cerró su carrera en Inter Miami tras pasos destacados por River, Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan y Chelsea. Desde entonces mantiene un perfil bajo, aunque continúa vinculado al fútbol en tareas de desarrollo de jugadores dentro del club estadounidense.
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