Atraer a los niños y niñas hacia el deporte siempre ha sido una tarea muy importante para los clubes de Mar del Plata. Son el mayor capital con el que puede contar una institución para seguir progresando, pero también para cumplir con un rol social muy importante en la sociedad moderna.

Cada club en su especialidad, busca todo el tiempo abrir las puertas a más familias porque junto con los más chicos, llegan sus familiares para acompañarlo. El Coordinador de Rugby Infantil de Biguá Rugby Club, José Belmartino habló con Marca Deportiva sobre este trabajo que realizan de manera constante.

“Estamos permanentemente en búsqueda de que jueguen al rugby. Lo veo como un desarrollo que tiene dos partes. El capital y el trabajo”, dijo a modo de introducción. Luego profundizó: “el trabajo lo dan los profes a quienes capacitamos y los especializamos en rugby. Tenemos un seguimiento desde la URBA que se dedica a desarrollo y capacitación de entrenadores. El capital está en los chicos. Hacemos tareas en colegios e instituciones buscando chicos que se incorporar al deporte”.

Tener un buen espacio para cobijarlos es importante y por eso se necesitan inversiones todo el tiempo, algo que Biguá ha realizado en los últimos años: “nuestro club viene creciendo en infraestructura y queremos que se sumen chicos. Aprovechamos cada oportunidad. Para aquellos que se quieren sumar, primero les pedimos que se traten de contactar con el Instagram o el Facebook del club donde lo vamos a orientar de acuerdo a la edad y los días de entrenamientos”.

En el caso del rugby, tienen que convivir con lo que ha sido históricamente un estigma social: “al rugby se lo cataloga como un deporte agresivo cuando no es así. Si bien es un deporte de contacto, tiene características que hacen que el deporte no sea violento como la gente piensa. Desde chicos fomentamos el buen trato entre ellos, el respeto al árbitro y esas conductas hacen que cuando sean más grandes tengan comportamientos acordes a un deportista”.

Incluso señaló que en las etapas formativas, no hay contacto de la misma forma que se juega a partir de ciertas edades. “Cuando son más chicos, en categorías por debajo de 8 años, se juegan con unas cintas que se ponen en la cintura y juegan a sacar esa cintita. Prácticamente no hay contacto. Se hacen actividades para que pierdan miedo al contacto, el tackle empieza en divisiones más grandes. Como no es competitivo, pueden tomarse el tiempo para adaptarse al deporte”.

Puede interesarte

Para aquellas familias que no están vinculadas a un deporte, Belmartino indicó que probar es lo mejor porque los ambientes que se generan en torno al deporte siempre resultan saludables. Antes los chicos jugaban libremente en la vereda y hoy eso se perdió: “Lo que yo le digo a la gente es que pruebe porque es un deporte diferente con un ambiente sano y familiar. Se pueden quedar en el club y conocer personas para desarrollarse. En el club se recrea lo que antes hacíamos en la calle, eso que se perdió de jugar y compartir un espacio con amigos, se puede encontrar en las villas de los clubes".

Incluso el Coordinador de Rugby Infantil hizo foco también en como impacta la práctica del deporte no sólo en los niños, sino también en el adulto: “a los padres nuevos siempre les digo algo que luego confirman: cuando vienen al club les cambia la vida a los padres y a los chicos. Es cuestión de darse tiempo, conocer el club y el deporte. Van a ver a su hijo o hija desarrollándose en un ambiente sano y familiar”.