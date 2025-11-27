La fiscal federal Laura Mazzaferri solicitó la pena de 14 años de prisión para Roberto Tagliabué, pastor evangélico y responsable de un supuesto centro de rehabilitación de adicciones, acusado por los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral agravada, ejercicio ilegal de la medicina, comercialización de fauna silvestre y maltrato animal.

Asimismo, la fiscal requirió la inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de toda actividad vinculada a la medicina, psicología, acompañamiento terapéutico, dirección de centros de tratamiento de adicciones o programas comunitarios de salud, así como también de actividades relacionadas con el culto religioso, por el máximo legal, como medida de protección de la salud pública y de prevención especial.

El debate oral y público, iniciado el pasado 26 de mayo ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, conformado de manera unipersonal por el juez Roberto Falcone, entró en su etapa final. Por el Ministerio Público Fiscal alegaron Mazzaferri junto a las auxiliares fiscales María Eugenia Montero y Diana Arias, y la auxiliar fiscal de la PROTEX, Victoria Sassola. El próximo lunes será el turno de la defensa del único acusado.

Además de la pena, la fiscalía solicitó la reparación económica de las víctimas, por lucro cesante y daño moral, cifra que asciende a 135.738.994 pesos, a dividir de acuerdo al tiempo que cada una estuvo sometida en el circuito de explotación.

Sobre el final del alegato, se requirió el decomiso de dos inmuebles ubicados en la calle Génova, utilizados para la captación y acogimiento de las víctimas, del predio donde funcionaba la iglesia, así como también de cinco vehículos y dos motocicletas secuestradas en el marco de la causa.

“El reconocimiento del derecho a restitución económica y el decomiso de los activos producto del delito de trata de personas permite enfocar los hechos con una doble característica, por ser casos de criminalidad compleja y graves violaciones a los derechos humanos”, sostuvo la fiscal Mazzaferri.

Fuente: con información de Fiscales.gob.ar