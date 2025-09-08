El acusado se negó a declarar ante la fiscal Daniela Ledesma y quedó a disposición del Juzgado de Garantías. La investigación lo vincula con un esquema de narcomenudeo que funcionaba bajo la modalidad delivery.

El hombre conocido como “el Musulmán”, detenido la semana pasada en el marco de un operativo antidrogas en Mar del Plata, se negó a declarar ante la Justicia y continuará detenido. Según informaron desde la fiscalía a cargo de Daniela Ledesma, la causa seguirá ahora con el pedido de prisión preventiva, que deberá resolver el Juzgado de Garantías.

La investigación se inició tras un procedimiento de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, que permitió desbaratar un esquema de comercialización de estupefacientes que operaba bajo la modalidad de delivery.

Durante los allanamientos, realizados en el barrio El Martillo y en un local con fachada de panadería en el barrio Pueyrredón, los efectivos secuestraron un kilo de cocaína compacta con un sello de delfín, más de 1,3 millones de pesos en efectivo, teléfonos celulares, balanzas digitales y una camioneta Volkswagen Amarok, utilizada para el reparto de la droga.

Con los elementos reunidos, la fiscalía sostiene que el “Musulmán” era uno de los principales distribuidores de la organización. La investigación continúa para determinar la magnitud de la red y el nivel de participación de otros implicados.

