La fiscal federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, dictaminó que finalmente quien deberá encabezar la lista de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas sea Karen Reichardt y no Diego Santilli, como había pedido del Gobierno luego de la renuncia de José Luis Espert.

Justamente, resta la definición del juez federal con competencia electoral de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, para terminar de confirmar que la ex modelo sea la primera en la nómina electoral para los comicios del próximo 26 de octubre y no pueda ser el "Colo”.

De acuerdo a la presentación que realizó Roteta, los titulares de la alianza La Libertad Avanza pidieron que se aplique el artículo 7 del Decreto 171/2019, “se disponga la adecuación del orden de la lista mediante el corrimiento ascendente por género de las candidatas mujeres a partir del orden número 34 y delos candidatos varones, a partir de Diego César Santilli, quien se propone que ocupe el orden número uno (1) de la lista”.

Sin embargo, desde la Justicia explicaron que “hacer lugar a la petición de la alianza arrojaría un resultado que, contrariamente a cuanto se erige como deber de esta representación, conllevaría al aumento de la brecha de género en el ámbito parlamentario, en detrimento del espíritu constitucional y contradictorio con el espíritu de la ley 27.412 pues acceder a la petición en los términos en que se solicitó, agrandaría la brecha que la ley de paridad de género pretendió achicar”.

“Por eso cuando la solución contraría el espíritu de la ley -es decir cuando no beneficia al colectivo vulnerado que se intenta proteger- en un contexto en el que, como hemos explicado, no se ha alcanzado una paridad estricta, una interpretación como la que se pretende podría representar una perspectiva desfavorable hacia las mujeres”, agregó la definición del dictamen.

“No corresponde hacer lugar a lo peticionado por la alianza y, en cambio, se efectúe un corrimiento ascendente de todos/as los/as candidatos/as a diputados/as nacionales en el orden originalmente presentado, con sus respectivas alternancias, a partir de la candidata Karina Celia Vázquez (orden n° 2), titular del DNI 20.831.412 que, de compartirse el análisis aquí efectuado, deberá quedar en primer lugar", completó la resolución que lleva la firma de la fiscal Roteta.

En ese sentido, tras la salida de Espert, los apoderados del partido realizaron la presentación formal para bajar la candidatura del economista e impulsar que Santilli sea el número uno. También habían solicitado la reimpresión de las Boletas Únicas de Papel que se utilizarán por primera vez en esta contienda electoral.

Ayer por la tarde, el apoderado nacional de La Libertad Avanza, Santiago Viola, tenía la directiva de presentar una solicitud para que se reimpriman todas las boletas con las que se votarán los cargos nacionales por la provincia de Buenos Aires.

Altas fuentes encargadas de este procedimiento remarcaron que hasta el momento la impresión de las boletas no es de 50% como trascendió ayer, sino más cerca al 80%. “En principio vamos a pedir por la totalidad”, confirmó una fuente inobjetable que está diseñando la presentación ante Ramos Padilla. El costo de una reimpresión de todas las papeletas se estima en algo más de 10 millones de dólares.

Cabe remarcar que Espert dio de baja su candidatura después de haber admitido un pago por USD 200.000 de una empresa minera adjudicada a Federico “Fred” Machado, investigado en los Estados Unidos por presunto lavado de dinero y narcotráfico.

En el mientras tanto, Santilli se presenta como el candidato libertario en la provincia de Buenos Aires. Ayer se mostró con el presidente Javier Milei en el Movistar Arena, donde el mandatario brindó un show junto a “La Banda Presidencial”, y hoy en la visita que el jefe de Estado realiza en Mar del Plata, el "Colo” estuvo como parte principal del acto.



En la ciudad, visitó la fábrica de la empresa de capitales estadounidenses Lamb Weston que produce papas fritas congeladas. Se trata de una nueva planta en General Savio con una inversión de USD 300 millones. Tras ese acto, ambos realizarán una caminata por la calle Güemes, acompañados por el intendente Guillermo Montenegro, Alejandro Carracio y Karina Milei. Hay un operativo de seguridad dispuesto para evitar los incidentes que tuvo el presidente en sus últimas apariciones públicas.

En ese marco, la incidencia del PRO en el armado electoral de LLA es cada vez más notorio. No solo por las reuniones de Milei con el propio Mauricio Macri, sino también por la incidencia cada vez más importante de Cristian Ritondo de cara a los comicios del próximo 26 de octubre.

Mientras tanto, el “Colo” tuvo anoche el aval presidencial para su nueva tarea. “Vamos a dar esta batalla, cueste lo que cueste. Voy a dejar el alma porque el futuro de la Argentina está en juego”, publicó en X el diputado, que busca renovar su banca, junto a una foto simbólica: el abrazo de Milei y, detrás, las sonrisas de Patricia Bullrich, Karina Milei y Ritondo.