En el marco de la causa que investiga el financiamiento estatal de la novela Mamá Corazón, la fiscal Fabiana León solicitó una pena de 3 años y 6 meses de prisión para la actriz Andrea del Boca, a quien señaló como partícipe necesaria en una maniobra de administración fraudulenta.

La funcionaria también reclamó 4 años y 6 meses de prisión para el exministro Julio De Vido, junto con penas que oscilan entre 4 y 4 años y 3 meses para el resto de los acusados. Como parte del pedido, la fiscalía incluyó el decomiso de bienes y la devolución conjunta de casi 25 millones de pesos al Estado.

Según sostuvo León, se trató de un hecho de corrupción que dañó no solo las arcas públicas, sino también la confianza de la ciudadanía. El juicio oral, iniciado en marzo, continuará el próximo 28 de agosto con los alegatos de las defensas.

