La FIFA presentó este jueves en Miami a Maple, Zayu y Clutch, las tres mascotas oficiales del Mundial 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.

Se trata de un alce, un jaguar y un águila que simbolizan la riqueza cultural y deportiva de los países anfitriones.

La FIFA presentó a Maple, Zayu y Clutch, las mascotas oficiales del Mundial 2026. (Foto: FIFA/EFE).

Las características de cada mascota

Según detalló la FIFA, Maple es un alce canadiense vestido de rojo que ocupa el rol de arquero. Se lo describe como creativo, resiliente y con un individualismo auténtico.

Zayu, el jaguar mexicano, es delantero y transmite el dinamismo del fútbol de ataque. Destaca por su agilidad y velocidad para intimidar defensores.

Por su parte, Clutch, el águila estadounidense, se desempeña como mediocampista, inspira a su equipo con energía y determinación, y tiene una personalidad arrolladora.

El mensaje de Infantino y el camino al Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que las mascotas representan alegría, emoción y unión, y anticipó que estarán presentes en camisetas, videojuegos y en la interacción con los fanáticos durante el torneo.

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones. El sorteo de grupos se realizará el próximo 5 de diciembre en Washington, con Argentina como campeón defensor tras su consagración en Catar 2022.

Fuente: TN