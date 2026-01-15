Camet Norte realizará este sábado 17 la 11ª edición de la Fiesta del Fogón, una celebración popular, gratuita y familiar organizada por la comisión de vecinos, con apoyo de la Municipalidad de Mar Chiquita, de 12:00 a 00:00, en la intersección de El Paso y La Costa.

La propuesta contará con bandas en vivo, expresiones artísticas, puestos gastronómicos y una feria de artesanos, en una jornada pensada para el encuentro comunitario y el disfrute de vecinos y visitantes.

Como cada año, el momento central será el tradicional encendido del fogón, previsto para las 20:00, un ritual que simboliza la identidad colectiva y el espíritu comunitario que dio origen a la fiesta.

La grilla artística estará integrada por A Tempo (rock nacional), el Ballet Folklórico de Mónica Tadei, Sonido Esencia, Florencia Cosentino, Nico Bergallo (DJ), Miguel Rearte, Semilla y los Animales, Jacuzzi y Atlántida Queda Lejos, con un escenario abierto a artistas que deseen sumarse de manera espontánea.

Desde la comisión organizadora destacaron el crecimiento sostenido del evento. “La Fiesta del Fogón nació hace 11 años entre vecinos, alrededor del fuego, y fue creciendo con el único objetivo de ser una fiesta familiar y comunitaria”, expresaron.

En ese sentido, remarcaron que no se trata de una fiesta comercial, sino de un espacio orientado a fortalecer vínculos y acompañar a emprendedores, artesanos y artistas locales.

La Fiesta del Fogón integra el calendario de celebraciones populares del Partido de Mar Chiquita y convoca cada año a vecinos de distintas localidades, así como a quienes visitan la región durante la temporada de verano.