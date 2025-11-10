La 20° edición de la Feria del Libro “Mar del Plata Puerto de Lectura” avanza con su segunda semana de programación, que se extenderá hasta el domingo 16 de noviembre, de 14 a 20 horas, en el Espacio Comunidad y Energía (Mendoza 2800). Con entrada libre y gratuita, el encuentro invita a disfrutar de presentaciones, conferencias, lecturas y debates con figuras destacadas del ámbito literario nacional y local.

Organizada por el Ente de Turismo y Cultura (EMTURyC), junto a la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Fundación de la UNMdP y la Cámara de Libreros del Sudeste Bonaerense, la feria celebra dos décadas de historia promoviendo el encuentro entre escritores, lectores y editoriales.

La directora general de Cultura del Municipio, Agustina Marchén, destacó la importancia del evento: “Después del gran movimiento que tuvimos en la Feria del Libro Infantil, donde pasaron más de 40 mil personas, seguimos apostando a que la lectura sea parte de la vida cultural de Mar del Plata. Los esperamos para seguir compartiendo libros, ideas y buenos momentos en esta verdadera fiesta de la lectura”.

Entre las actividades más esperadas de la semana se destacan la presentación del bestseller “Scaloni. Biografía oficial” de Diego Borinsky (jueves 13), “Secretos de Sangre” de Viviana Rivero (martes 11), y “Salvate vos”, la nueva novela de Juan Carrá (sábado 15). Además, habrá mesas de debate, lecturas colectivas, talleres, presentaciones de antologías y encuentros con autores marplatenses.

Participan librerías locales como A Cielo Abierto, El Túnel, Homero Manzi, La Gruta, Palito, Óbelix, Puro Cuento y la Librería de la UNMdP, que ofrecen sus catálogos con importantes descuentos.

El cierre de la feria será el domingo 16 a las 18 con la presentación del libro “El secreto de Azucena” de Gabriela Exilart, y una hora más tarde, la investigadora Mariela Blanco presentará “El habla de Borges. Las conferencias de 1949 a 1955”.

La programación completa puede consultarse en el sitio oficial www.ferialibromdp.org.ar.