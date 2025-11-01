Del 6 al 16 de noviembre, Mar del Plata será nuevamente escenario de una fiesta para la cultura y la lectura: la Feria del Libro “Mar del Plata Puerto de Lectura” celebrará su 20° edición con una amplia programación de actividades, talleres, presentaciones y conferencias abiertas a todo público, con entrada libre y gratuita.

El evento se desarrollará todos los días de 14 a 20 horas en el Espacio Comunidad y Energía, ubicado en Mendoza 2800. Organizado por el EMTURyC, junto con la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Cámara de Libreros del Sudeste Bonaerense.

La grilla incluye la presencia de autores reconocidos como Mercedes Funes, Viviana Rivero, Agustín Barovero, Gabriela Exilart, Diego Borinsky, Luis Gusmán y Juan Carrá, entre muchos otros. También habrá espacio para escritores marplatenses, la Sociedad Argentina de Escritores y editoriales universitarias como EUDEM.

“La lectura vuelve a ser parte del encuentro y de la vida cultural de la ciudad”, destacó Agustina Marchén, directora general de Cultura del Municipio, quien invitó a vecinos y turistas a sumarse a esta nueva edición. Por su parte, Alberto Rodríguez, de la UNMdP, remarcó el valor de sostener una política cultural durante dos décadas.

La programación completa, con más de 80 actividades distribuidas entre las salas Alfonsina Storni y Victoria Ocampo, puede consultarse en la web oficial. Entre las librerías participantes figuran Alfonsina libros, El Túnel, A Cielo Abierto, Libros de la Arena y Homero Manzi, entre otras.

La Feria se consolida como uno de los eventos culturales más importantes del interior del país, y este año promete ser una verdadera celebración de las letras, la memoria y la imaginación.