La Feria del Libro de Buenos Aires busca el Premio Princesa de Asturias en una edición especial
El tradicional encuentro editorial que se realiza cada año en La Rural fue nominado a una de las distinciones culturales más importantes del ámbito iberoamericano. La postulación llega en el marco de una edición especial que contará con reconocidos autores internacionales.
El encuentro literario, que abrirá sus puertas el 23 de abril, contará con la presencia de reconocidos escritores de distintos países. Entre los invitados previstos figuran el sudafricano y premio Nobel J. M. Coetzee, el cubano Leonardo Padura, el español Fernando Aramburu, el italiano Andrea Bajani, el mexicano Daniel Saldaña París, el coreano Kim Ho-yeon y la chilena Nona Fernández, entre otros autores que aún podrían confirmarse.
La candidatura está respaldada por diversas personalidades del mundo cultural. Entre quienes manifestaron su apoyo aparecen figuras como el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, el músico Joan Manuel Serrat, la directora de la Feria del Libro de Guadalajara, Marisol Schulz, y la gestora cultural Cristina Fuentes La Roche, vinculada al Hay Festival.
Cada año, el Premio Princesa de Asturias reconoce a proyectos y protagonistas que han tenido un impacto significativo en la cultura, la comunicación y la ciencia. El galardón incluye una escultura diseñada por Joan Miró y una dotación económica de 50.000 euros.
La Feria del Libro de Buenos Aires, considerada una de las más importantes del mundo en lengua española, se desarrolla durante casi tres semanas y reúne a editoriales, escritores, docentes, estudiantes y lectores. Con una convocatoria que suele superar el millón de visitantes, el evento se consolidó como uno de los principales espacios de circulación de ideas y literatura en el ámbito iberoamericano.
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