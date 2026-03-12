El encuentro literario, que abrirá sus puertas el 23 de abril, contará con la presencia de reconocidos escritores de distintos países. Entre los invitados previstos figuran el sudafricano y premio Nobel J. M. Coetzee, el cubano Leonardo Padura, el español Fernando Aramburu, el italiano Andrea Bajani, el mexicano Daniel Saldaña París, el coreano Kim Ho-yeon y la chilena Nona Fernández, entre otros autores que aún podrían confirmarse.

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La candidatura está respaldada por diversas personalidades del mundo cultural. Entre quienes manifestaron su apoyo aparecen figuras como el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, el músico Joan Manuel Serrat, la directora de la Feria del Libro de Guadalajara, Marisol Schulz, y la gestora cultural Cristina Fuentes La Roche, vinculada al Hay Festival.

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