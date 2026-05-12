La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires concluyó este lunes su edición número 50 con cifras históricas de asistencia y volvió a consolidarse como uno de los eventos culturales más importantes de América Latina.

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Durante 19 jornadas, más de 1.340.000 personas pasaron por el predio de La Rural, en Palermo, donde se desarrollaron presentaciones de libros, conferencias, firmas de ejemplares, homenajes y actividades vinculadas al mundo editorial y cultural.

La edición aniversario, que se llevó adelante entre el 23 de abril y el 11 de mayo, tuvo una programación especialmente orientada a celebrar el medio siglo de historia de la feria, con una fuerte presencia de escritores nacionales e internacionales, editoriales independientes, universidades y espacios dedicados a las nuevas formas de lectura y comunicación.

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Uno de los aspectos más destacados por los organizadores fue la importante participación de jóvenes y estudiantes, que colmaron distintas charlas y encuentros a lo largo de las casi tres semanas de actividades.

Además de las tradicionales presentaciones literarias, la feria incluyó debates sobre inteligencia artificial, redes sociales, periodismo, educación y el futuro de la industria editorial, temas que tuvieron una importante convocatoria en auditorios y salas de exposición.

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Además, contó con la participación de reconocidos autores nacionales e internacionales como Arturo Pérez-Reverte, Eduardo Sacheri, Leila Guerriero, Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada, Leonardo Padura y los premios Nobel J. M. Coetzee y Mo Yan.

Desde la Fundación El Libro remarcaron que la edición número 50 logró superar la asistencia del año pasado y destacaron el impacto cultural y económico que genera el evento en la Ciudad de Buenos Aires.

La feria reunió a más de 1.500 sellos editoriales y cientos de expositores distribuidos en distintos pabellones, convirtiéndose nuevamente en uno de los principales puntos de encuentro entre lectores, autores y la industria editorial del mundo hispanohablante.

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Con medio siglo de historia cumplido, la Feria del Libro volvió a mostrar su capacidad de convocatoria y reafirmó su lugar como uno de los acontecimientos culturales más relevantes de la región.