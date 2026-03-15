La próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires tendrá una programación con reconocidos autores internacionales, entre ellos un premio Nobel de Literatura y figuras destacadas del mundo editorial como Arturo Pérez-Reverte y Leonardo Padura.

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El encuentro cultural se realizará entre el 23 de abril y el 11 de mayo de 2026 en el predio de La Rural, y celebrará su 50ª edición, consolidándose como una de las ferias literarias más importantes del mundo de habla hispana.

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Entre los invitados también figura el escritor sudafricano J. M. Coetzee, ganador del Premio Nobel de Literatura, quien participará en actividades y presentaciones junto a otros autores internacionales.

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Durante casi tres semanas, el evento reunirá editoriales, escritores, profesionales del mundo del libro y miles de lectores en una agenda que incluirá presentaciones, charlas, firmas de ejemplares y debates sobre literatura y actualidad cultural. La feria es considerada uno de los encuentros editoriales más importantes del planeta y convoca cada año a más de un millón de visitantes.

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