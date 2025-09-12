La fase regular empieza a definirse: se juega la Fecha 8 del Torneo Clausura "Juan Quesada"
Este sábado está programada la octava fecha del Torneo que organiza la Liga Marplatense de Fútbol y donde empiezan a definirse las posibilidades de clasificarse a la próxima ronda.
Este sábado se disputará la octava fecha del Torneo Clausura “Juan Quesada” que organiza la Liga Marplatense de Fútbol y donde empiezan a definirse quienes tendrán chances en el tramo final del campeonato de pelear por la clasificación a playoffs.
Después de un fin de semana sin actividad por las elecciones, esta vez será momento de la vuelta a la competencia, a priori con interesantes partidos en la lucha alta de la tabla de posiciones tanto para la Zona A como para la B.
En el caso de la “A”, Deportivo Norte que marcha como líder de la fase regular nuevamente, tendrá una difícil visita a Alvarado en la Ruta 88. El equipo de Osvaldo Nartallo también está peleando arriba y tiene una buena oportunidad de bajar al líder.
Independiente está cerca y quiere seguir prendido en la lucha alta. Para ello tendrá que recibir a El Cañón que está en otra situación pero necesita los puntos para no perder las esperanzas. El tercero en discordia es Banfield que viene haciendo una gran campaña, pero esta vez tendrá que recibir al complejo Quilmes que también está con buena expectativa.
La Zona “B” tiene como líder a Círculo Deportivo de Otamendi y tendrá que visitar en cancha de River a San José que está tercero a 3 puntos del “Papero”. Será el duelo más destacado de la fecha, pero no el unico. San Isidro está segundo, a dos unidades, pero también con intenciones de seguir luchando bien alto. CASI no la tendrá sencilla porque jugará ante Kimberley que viene de ganar el partido que adeudaba durante la semana y también está expectante.
PROGRAMACIÓN - OCTAVA FECHA - TORNEO CLAUSURA “JUAN QUESADA”
SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Cancha: Mar del Plata - Atlético MDP vs San Lorenzo
Sexta (12:30hs): Ghiglione, Chávez y Vega
Quinta (14hs): Chávez, Ghiglione y Vega
Primera (16hs): Mella, Chávez y Ghiglione
Cancha: Chapadmalal - Chapadmalal vs Racing
Quinta (14hs): Sampietro, Contreras y Gómez
Primera (16hs): Contreras, Sampietro y Gómez
Cancha: General Mitre - Colegiales vs River
Sexta (12:30hs): Scuffi, Arrendazzi y Tua
Quinta (14hs): Arrendazzi, Scuffi y Tua
Primera (16hs): Funes, Arrendazzi y Scuffi
Cancha: Independiente - Independiente vs El Cañón
Sexta (12:30hs): Melga, Baquero y Díaz
Quinta (14hs): Baquero, Melga y Díaz
Primera (16hs): Miranda, Baquero y Melga
Cancha: Talleres - Talleres vs General Mitre
Sexta (12:30hs): Romero, Chabert y S. Ruíz Díaz
Quinta (14hs): Chabert, Romero y S. Ruíz Díaz
Primera (16hs): Mayer, Chabert y Romero
Cancha: Banfield - Banfield vs Quilmes
Sexta (12:30hs): Spognardi, Óngaro y Ramírez
Quinta (14hs): Óngaro, Spognardi y Ramírez
Primera (16hs): Debrina, Óngaro y Spognardi
Cancha: Alvarado - Alvarado vs Deportivo Norte
Sexta (12:30hs): Monsalves, Patetta y Galante
Quinta (14hs): Patetta, Monsalves y Galante
Primera (16hs): Nuesch, Patetta y Monsalves
Cancha: Boca - San Isidro vs Kimberley
Sexta (12:30hs): Correa, C. Ruíz Díaz y Brizuela
Quinta (14hs): C. Ruíz Díaz, Correa y Brizuela
Primera (16hs): Abboud, C. Ruíz Díaz y Correa
Cancha: Once Unidos - Once Unidos vs General Urquiza
Sexta (12:30hs): Mancilla, Martínez y Díaz Furet
Quinta (14hs): Martínez, Mancilla y Díaz Furet
Primera (16hs): Llona, Martínez y Mancilla
Cancha: Nación - Nación vs Libertad
Sexta (12:30hs): Bravo, Luxen y Torias
Quinta (14hs): Luxen, Bravo y Torias
Primera (16hs): Mustafá, Luxen y Bravo
Cancha: San Lorenzo - Cadetes vs Almagro Florida
Sexta (12:30hs): Montero, Núñez y Arias
Quinta (14hs): Núñez, Montero y Arias
Primera (16hs): Iza, Núñez y Montero
Cancha: River - San José vs Círculo Deportivo
Sexta (12:30hs): Oliver, García y Rodríguez
Quinta (14hs): García, Oliver y García
Primera (16hs): Cingolani, García y Oliver
Cancha: Al Ver Verás - Al Ver Verás vs Boca
Sexta (12:30hs): Rua, Cajal y Agudo
Quinta (14hs): Cajal, Rua y Agudo
Primera (16hs): Millas, Cajal y Rua
Libre: Argentinos del Sud
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión