En Infama, con la conducción de Marcela Tauro, la periodista Laura Ubfal contó en primicia que desde este lunes la familia Tinelli cuenta con custodia, tras las amenazas que recibió Juanita y que pusieron al clan en el centro de la polémica.

Ads

Ubfal agregó que el mensaje que desató el escándalo habría sido enviado por una persona allegada a la familia, aunque por el momento no se revelaron más detalles.

Más temprano, Marcelo Tinelli compartió en sus redes una foto del amanecer acompañada de un mensaje de buenos deseos para sus seguidores. En tanto, Paula Robles, madre de Juana, publicó una frase de apoyo a su hija que muchos interpretaron como una indirecta para su exmarido.



VIDEO https://www.instagram.com/p/DQmCchIjv_L/

Ads

Ads