La despedida de Carlos "Indio" Solari tendrá lugar este domingo desde las 11 en el Polideportivo Gatica de Avellaneda, donde miles de fanáticos se acercarán para darle el último adiós. En ese contexto, la familia del artista pidió evitar incidentes y mantener un clima de respeto durante una ceremonia que prevé un importante operativo de seguridad y asistencia.

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La convocatoria se desarrollará en el predio ubicado dentro del Parque de los Trabajadores de Villa Domínico, sobre avenida Mitre al 5000. A través de un comunicado difundido en redes sociales, los familiares del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota solicitaron a los asistentes "no sacar afuera la rabia" ni "caer en provocaciones".

"Su cuerpo estará allí. Por esa razón, serán jornadas en las que primará el respeto: por él, por sus afectos y por todos nosotros", expresaron. En el mismo mensaje, llamaron a los seguidores a "estrechar lazos" y a cuidarse mutuamente, en línea con los valores que, según señalaron, el músico transmitió durante toda su trayectoria.

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El velorio permanecerá abierto "hasta que haga falta", informaron los organizadores. Además, difundieron un mapa con indicaciones para facilitar el acceso al lugar. El ingreso estará habilitado únicamente por avenida Bartolomé Mitre y General Otero.

Ante la expectativa de una asistencia masiva, el Gobierno bonaerense desplegará un operativo especial de seguridad. Según trascendió, la Policía Bonaerense contará con alrededor de 1.500 efectivos en la zona para ordenar el ingreso y garantizar el normal desarrollo de la despedida.

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También se instalarán baños químicos y postas sanitarias para asistir a los asistentes. Mientras tanto, en distintos puntos del país continúan las muestras espontáneas de homenaje al músico, con reuniones de fanáticos en plazas, espacios públicos y sitios emblemáticos vinculados a la historia del rock nacional.

Fuente: DIB