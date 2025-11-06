La nueva Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) celebró la primera sesión de su Consejo Académico en la sede de Ayacucho 3537, donde se formalizó su estructura de gobierno. En ese marco, los doctores Adrián Alasino y Gabriel Angelini fueron elegidos como decano y vicedecano, respectivamente.

Ads

La conformación oficial de la unidad académica se inscribe en la resolución histórica aprobada por la Asamblea Universitaria durante una sesión extraordinaria realizada el 14 de mayo pasado. Aquella decisión, presidida por el rector Alfredo Lazzeretti y la vicerrectora Silvia Berardo, habilitó el cambio estatutario necesario para la creación de la Facultad.

Con la elección de sus primeras autoridades, la Facultad de Medicina se integra plenamente al conjunto de unidades académicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Ads

Puede interesarte

El paso de Escuela Superior de Medicina a Facultad de Medicina representa un avance significativo en términos de autonomía académica y de gestión. A diferencia de su etapa anterior, en la que dependía del Rectorado o de otras unidades, el nuevo estatus le otorga plena capacidad para crear y modificar planes de estudio, proponer nuevas carreras de grado y posgrado, organizar sus propios departamentos, institutos y centros de investigación, y elegir sus autoridades con representación de docentes, estudiantes y graduados.

Actualmente, la Facultad de Medicina se encuentra entre las cinco unidades académicas que gradúan un promedio de 200 médicos por año, posicionándose como una de las de mayor producción de nuevos profesionales a nivel nacional.

Ads