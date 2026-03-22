La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata abrió la inscripción a la 25ª cohorte de la Maestría en Administración de Negocios (MBA) y la Especialización en Administración de Negocios (EAN), con cursada presencial en Mar del Plata y encuentros quincenales los viernes por la tarde y sábados por la mañana, dirigidas a profesionales de distintas disciplinas.

Ads

Ambas propuestas de posgrado están orientadas a fortalecer las capacidades de gestión y liderazgo en organizaciones públicas y privadas, en respuesta a la creciente demanda de especialistas que necesitan actualizar y profundizar sus conocimientos en administración, estrategia y gestión organizacional en un contexto laboral dinámico y competitivo.

En ese marco, la directora del MBA, Mariana Foutel, destacó la importancia de la formación continua: “El entorno nos desafía permanentemente. Hoy los profesionales necesitan repensar estrategias no solo frente a los cambios económicos y políticos, sino también ante transformaciones profundas en el mundo del trabajo, como la irrupción de la inteligencia artificial y la creciente complejidad en la gestión de personas”.

Ads

La dirección académica está a cargo de Mariana Foutel, con coordinación académica de Luciana Barilaro, y un cuerpo docente integrado por especialistas con amplia trayectoria profesional de la región y el país.

Puede interesarte

La propuesta está dirigida a graduados universitarios que se desempeñan o buscan desempeñarse en ámbitos de dirección, consultoría o gestión organizacional, promoviendo desde una perspectiva interdisciplinaria el desarrollo de herramientas analíticas y estratégicas para comprender los desafíos actuales y liderar procesos de cambio.

Ads

“Las organizaciones hoy conviven con equipos cada vez más diversos, en edades, perfiles y formas de trabajo. Esto redefine los liderazgos y exige espacios de formación que no solo transmitan conocimientos, sino que inviten a reflexionar sobre cómo pensamos, decidimos y gestionamos”, explicó Foutel.

El MBA apunta a formar profesionales con capacidad para tomar decisiones estratégicas, diseñar proyectos organizacionales y liderar equipos, mientras que la Especialización en Administración de Negocios ofrece una formación intensiva para profundizar conocimientos en gestión empresarial.

Además, la directora subrayó la calidad académica del programa: “Nuestra carrera está acreditada ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria y por el Ministerio de Educación, y sus contenidos se actualizan permanentemente en función de las necesidades de formación de los graduados”.

Ads

Puede interesarte

El programa se dicta en modalidad presencial, con encuentros intensivos quincenales que facilitan la participación de profesionales en actividad.

Finalmente, Foutel destacó el valor del intercambio en el aula: “La riqueza del programa está en la diversidad de perfiles: ingenieros, arquitectos, psicólogos, abogados, graduados en ciencias económicas, profesionales de salud y de distintas disciplinas. Trabajamos no solo sobre el saber, sino también sobre el saber ser y estar, promoviendo el desarrollo personal y la capacidad de vincularse con otros en contextos complejos”.