Por primera vez, la Facultad, a través de su Decana, la CP Esther Castro, asume la Vicepresidencia del Comité Ejecutivo del Consejo de Decanas y Decanos de Ciencias Económicas de Universidades Nacionales (CODECE) por los próximos dos años, fortaleciendo la presencia institucional de la FCEyS en los espacios nacionales donde se define la agenda de formación, acreditación y mejora continua.

Ads

La designación se concretó en el Segundo Plenario del CODECE, realizado los días 27 y 28 de noviembre en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se destaca especialmente la relevancia de la Comisión de Enseñanza, presidida por la Decana Esther Castro durante los últimos dos años, por su aporte a procesos de alto impacto sistémico para las Ciencias Económicas. Durante este período se consolidó un trabajo técnico-político orientado a la revisión de los estándares de acreditación de segunda generación de la carrera de Contador Público, sustentado en un diagnóstico de cambio de época: la superación de un modelo pedagógico centrado en la clase magistral, la incorporación de entornos flexibles y el reconocimiento del impacto de la inteligencia artificial generativa en el acceso al conocimiento, con un viraje hacia un paradigma centrado en el estudiante y orientado al desarrollo de capacidades profesionales.

Ads

Asimismo, se resalta la articulación de dichos estándares con el Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU) como herramienta de modernización, así como la compatibilidad técnica entre una carga mínima de 2.600 horas de interacción pedagógica y un esquema de 240 Créditos de Referencia del Estudiante (CRE), preservando la autonomía institucional.

Finalmente, se informa que el CODECE remitió formalmente al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) una propuesta consensuada el 1 de diciembre de 2025, en la que se explicitan lineamientos tales como la organización de contenidos básicos por situaciones problemáticas, una carga de 2.600 horas o 240 CRE, y la implementación de prácticas progresivas asociadas a actividades reservadas, entre otros aspectos centrales para las carreras comprendidas en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior.

Ads

Puede interesarte