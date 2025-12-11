La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) de la Universidad Nacional de Mar del Plata formalizó la asunción de sus nuevas autoridades para el período 2025–2029. El acto se realizó en el Aula “Héctor Oddone” y contó con la presencia de la rectora de la UNMDP, Mónica Biasone, quien reflexionó sobre el rol de las instituciones educativas en la historia reciente del país.

Biasone se refirió a los desafíos actuales de la educación superior, especialmente en torno al financiamiento y al rol social de la universidad pública. “La universidad pública no se rinde, sigue luchando, sigue trabajando por más educación”, expresó, y subrayó la necesidad de sostener un presupuesto que garantice becas, comedores, infraestructura y acceso para más estudiantes.

El decano Francisco Olivo, quien inicia su segundo mandato, destacó la elección de la fecha como gesto simbólico. “Elegimos el 10 de diciembre porque es el día de la democracia y de los derechos humanos, una fecha muy significativa para todos los que somos hijos de este período democrático”, expresó. Definió su renovación como una mezcla de “profunda alegría” y reconocimiento por parte de sus pares, especialmente tras tiempos en los que -dijo- la educación pública sufrió “desprecio y descrédito”.

Olivo planteó dos ejes centrales para la nueva gestión: la responsabilidad social de las profesiones que forman la FAUD y el impacto de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza. “La formación académica debe traducirse en un impacto positivo para la sociedad”, afirmó, y advirtió sobre los desafíos que plantea la inteligencia artificial generativa. “Tenemos que trabajar con la tecnología de manera creativa y responsable”, sostuvo.

Por su parte, la vicedecana María Paula Giglio definió la asunción como resultado de una construcción colectiva. “Somos un equipo”, indicó, y remarcó la importancia de sostener la lógica del cogobierno que caracteriza a la universidad pública argentina. Señaló el desafío de fortalecer la FAUD, visibilizar lo realizado y profundizar los vínculos con la sociedad en un contexto nacional donde -según expresó- el Estado se está retirando de ciertas responsabilidades.

Giglio también se refirió al perfil profesional que la facultad busca consolidar en sus carreras de Arquitectura, Diseño Industrial, Gestión Cultural y Comunicación Audiovisual. “Tienen que tener una mirada crítica de su propia profesión y ser responsables del impacto social de lo que hacen”, afirmó.