Estudiantes, docentes y vecinos participaron este martes de una jornada solidaria organizada por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde confeccionaron prendas de abrigo destinadas a personas en situación de calle ante la llegada de las bajas temperaturas.

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La actividad se desarrolló en la sede anexa de la FAUD, ubicada en España 3951, en el marco del programa Comunidad y en articulación con el Proyecto Abrigar, Cáritas y La Noche de la Caridad. Durante la jornada se elaboraron medias, guantes, gorros y otras prendas que luego serán distribuidas junto a viandas calientes en distintos sectores de la ciudad.

Julieta Rodríguez, directora del programa Comunidad, explicó que todas las prendas confeccionadas son entregadas a organizaciones que trabajan diariamente con personas en situación de vulnerabilidad. Además, destacó que la propuesta está abierta a toda la comunidad y que no es necesario contar con experiencia previa en costura para participar.

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Por su parte, la coordinadora del programa, Daniela Deleo, remarcó el valor de este tipo de iniciativas dentro de la universidad pública y señaló que los proyectos de extensión permiten construir vínculos y generar compromiso social. “Hay que hacer comunidad y trabajar colectivamente”, expresó.

La jornada continuará este miércoles 20 de mayo, de 14 a 18, en la sede de España 3951. Desde la organización aclararon que quienes deseen colaborar pueden acercarse en cualquier momento del encuentro, incluso para tareas simples o acompañar la actividad.

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Fuente: Portal Universidad.