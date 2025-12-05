En Washington los enviados especiales de los medios argentinos perciben la nieve en sus hombros. Hay un dato poco alentador para quienes creen en las coincidencias o las señales: la última vez que nevó en un sorteo fue en Rusia, y al año siguiente nos volvimos en octavos de final.

Ads

Claro que esta selección dirigida por Scaloni llega en un momento totalmente opuesto a aquella comandada por Sampaoli, aunque ambos compartieron el cuerpo técnico del Mundial 2018. Ahora, lejos de las supersticiones (o no tanto), la suerte empezará a meternos en clima mundialista con la posterior confirmación de los grupos.

Un detalle del sorteo es que no están todas las selecciones clasificadas al Mundial. Habrá vacantes para los equipos que buscarán los últimos boletos en repechajes, y puede que una de esas incógnitas caiga en la zona de Argentina. ¿Italia? ¿República Checa? Algunos de los europeos que pueden llegar a la Copa del Mundo por esa vía.

Ads

Por otra vía, en los eventos FIFA se conversan y definen cuestiones de reglamento. Scaloni dijo ante la prensa que no sabe con cuántos jugadores se podrá ir a la Copa del Mundo del año que viene, y eso impacta en los jugadores que fueron apareciendo en las últimas convocatorias, como el marplatense Emiliano Buendía. El Dibu sabe que, salvo un caso extremo, va a estar en el Mundial. ¿Contra quién atajará? ¿Tendrá compañeros de la ciudad? Cosas que se empezarán a definir a partir de esta tarde.

Puede interesarte

Ads