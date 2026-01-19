Tras la victoria del equipo #2 en el primer partido de la jornada (en la fecha del domingo se otorgaban tres puntos por partido ganado), la serie quedó igualada 6-6. Pero en “el” partido de todo el certamen, Franco Stupaczuk y Miguel Yanguas sentenciaron la historia al vencer a Juan Lebrón y Leandro Augsburger, por 7-6 (7-5) y 7-6 (7-5), sellando así un inalcanzable 9-6, que los puso a resguardo por el sistema de desempate: ante una eventual igualdad en puntos –como finalmente sucedió-, prevalecía el equipo que ganara más partidos.

Y con el triunfo en el segundo encuentro, el equipo #1 llegó a 5 victorias y aseguró su gloria. El que prometía ser el partido del torneo, realmente lo fue. En dos sets súper parejos y definidos en sendos tie-breaks, con paridad máxima en ambos parciales y un nivel superlativo dentro de la cancha.

Los dos binomios afrontarán el circuito internacional 2026 con esa formación, con lo cual, además, resultó un muy buen test previo. Los cuatro jugadores demostraron por qué se ubican entre los mejores puestos del ranking mundial. La templanza y serenidad por parte de Yanguas y el chaqueño Stupaczuk fueron las claves para llevarse un partido de excelente nivel, en el cual Lebrón y Ausburger tuvieron 5 set points en el segundo capítulo pero no supieron capitalizarlos.

En el primer turno, Alex Ruiz y Franco Dal Bianco pusieron en carrera al equipo #2 con un

inapelable triunfo sobre Maximiliano Arce y Maximiliano Sánchez, a quienes vencieron por 6-3 y 6-4.

La potencia del revés argentino fue determinante en el desarrollo del juego e inclinó la

balanza para el lado del Equipo 2, con quiebres de saque fundamentales para trasladar ese dominio al score. Claro que ese triunfo esperanzador terminó en ilusiones truncas tras el comentado triunfazo de “Stupa” y “Mike” que le otorgaba el trofeo al equipo #1.

Con todo definido, igualmente, se completó el programa de partidos con una brillante

performance de Juan Jerónimo “Momo” González y Jon Sanz, quienes superaron a

Federico Chingotto y Francisco “Paquito” Navarro, por un contundente 6-2 y 6-2. Los

ganadores expusieron un nivel fantástico y se adueñaron del partido de principio a fin. Esa victoria resultó útil para dejar el resultado de la serie igualado 9 a 9, aunque no impidió la consagración del equipo #1.

