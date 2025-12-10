La esquina de Peatonal San Martín y San Luis cambió por completo su fisonomía: desde este miércoles funciona allí un nuevo espacio de descanso y esparcimiento, producto de una intervención urbanística realizada por Open Sports en el marco del Programa de Padrinazgo de los Espacios Públicos.

Ads

El convenio, firmado entre el EMSUR y la firma MDQ Le Sport S.A., permitió avanzar con un rediseño integral del área ubicada junto al local comercial. La empresa se comprometió a ejecutar y mantener las mejoras durante dos años, con posibilidad de prórroga, aportando una propuesta que busca integrar el sector al corredor peatonal.

Según detalló el presidente del EMSUR, Santiago Bonifatti, la obra evidencia “cómo el trabajo coordinado entre el sector público y privado puede mejorar el servicio a los vecinos”. Además, destacó que el lugar, antes usado para motos y contenedores, “hoy es un espacio más confortable, verde y accesible, que suma valor para marplatenses y turistas”.

Ads

Puede interesarte

Las tareas incluyeron la instalación de rejas en los sectores de esquina, nuevos bancos y áreas de estar, y una intervención de paisajismo. También se acondicionó un espacio exclusivo para el estacionamiento de motos y bicicletas sobre San Luis, que ahora triplica la capacidad previa. A esto se sumaron trabajos de mantenimiento: recambio de baldosas, reparación del solado de piedra y corte de raíces para mejorar la circulación peatonal.

El EMSUR supervisó la localización de cada componente de la obra y las tareas de plantación y mantenimiento del nuevo sector. La intervención forma parte de un programa que ya generó mejoras en plazas como Mitre, España, Alemania y Güemes; parques como el San Martín y el Primavesi; y puntos emblemáticos como la Escalera Imperial, los puentes de Punta Mogotes y distintos sectores de la costa.

Ads

Desde el Municipio destacaron que el padrinazgo continúa creciendo y que ya hay nuevos proyectos en evaluación para seguir embelleciendo el paisaje urbano y consolidar espacios públicos más seguros y accesibles.