La actriz y directora argentina Luciana Pedraza, esposa del legendario intérprete Robert Duvall, compartió un mensaje cargado de emoción en sus redes sociales tras la muerte de su marido, ocurrida el domingo a los 95 años en su casa. En su publicación, Pedraza recordó a Duvall no solo como una figura sobresaliente en la pantalla, sino como “su amado esposo y querido amigo”, y señaló que para ella él fue “simplemente todo”. Expresó que Bob partió en paz, rodeado de cariño, y agradeció el apoyo recibido, destacando la pasión de su marido por su arte y su entrega a cada personaje que interpretó.

