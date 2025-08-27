La Escuela Secundaria Municipal de Educación Técnica N°1 (ESMET), ubicada en Juan B. Justo 2901, insiste en la necesidad de contar con un edificio propio para mejorar sus condiciones de funcionamiento y atender la creciente demanda educativa.

Su director, Manuel Paz, confirmó que en los últimos meses mantuvieron una reunión con el intendente Guillermo Montenegro, quien ratificó que el Municipio no solo sostendrá el alquiler de la actual sede por tres años más, sino que además trabaja en un proyecto para la construcción de la escuela en un terreno definitivo.

“Nos dio la tranquilidad de que se va por algo superador. Hay dos lugares en carpeta y cualquiera de los dos nos conforma. Confiamos en la palabra del intendente y en su compromiso con la ESMET, porque siempre nos ha acompañado y ayudado en distintas oportunidades”, aseguró Paz en diálogo con El Marplatense.

Actualmente, la escuela funciona en un inmueble alquilado que ya quedó limitado para el desarrollo de talleres y prácticas técnicas. Por eso, el pedido de un edificio propio se convirtió en una prioridad para la comunidad educativa: "creemos que la ESMET lo merece y el intendente lo ha entendido así", concluyó Paz.

