En medio de la investigación por el tiroteo ocurrido en una escuela de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, se confirmó que el arma utilizada por el adolescente que disparó contra sus compañeros era de su entorno familiar, específicamente de su abuelo.

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De acuerdo con fuentes del caso, se trata de una escopeta de uso doméstico, que el joven habría tomado sin autorización antes de dirigirse al establecimiento educativo. El arma fue ingresada al colegio oculta entre sus pertenencias, lo que le permitió evitar ser detectado antes del inicio del ataque.

El hecho ocurrió durante la mañana, cuando los estudiantes se encontraban en el patio a la espera del acto escolar. En ese contexto, el agresor extrajo el arma y comenzó a disparar, provocando la muerte de un alumno de 13 años y dejando a otros compañeros heridos.

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Tras los disparos, un asistente escolar logró intervenir rápidamente, redujo al atacante y evitó que continuara el ataque. Posteriormente, el menor fue detenido por las autoridades, mientras que la escuela fue evacuada y se desplegó un operativo policial en la zona.

La causa busca determinar cómo el adolescente accedió al arma y bajo qué condiciones la retiró de su hogar, además de reconstruir lo ocurrido dentro del establecimiento. También se analizan posibles factores vinculados a su entorno personal y escolar.

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