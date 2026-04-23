Palantir Technologies, una empresa tecnológica nacida en Estados Unidos con financiamiento inicial ligado a la CIA, se convirtió en una de las firmas más poderosas y controvertidas del mundo por su rol en operaciones militares, inteligencia, migración y vigilancia.

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Aunque para muchos su nombre todavía es desconocido, sus sistemas ya son utilizados por gobiernos, fuerzas armadas y agencias de seguridad para analizar millones de datos en tiempo real, detectar amenazas, rastrear movimientos y tomar decisiones estratégicas.

La compañía fue fundada en 2003 por un grupo de empresarios entre los que se encuentra Peter Thiel, uno de los magnates más influyentes de la tecnología y cercano al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Desde entonces, la firma trabajó con organismos como el Pentágono, agencias migratorias y departamentos policiales.

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En los últimos años, con el auge de la inteligencia artificial, Palantir amplió su negocio con herramientas capaces de procesar información masiva, cruzar patrones y elaborar predicciones en tiempo real, lo que potenció su presencia en conflictos bélicos y tareas de inteligencia.

Sin embargo, el crecimiento de la empresa encendió alarmas. Organizaciones defensoras de los derechos civiles y expertos en privacidad advierten que su tecnología podría facilitar sistemas de vigilancia masiva, espionaje estatal y decisiones automatizadas sin suficiente control ni transparencia.

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Su nombre volvió a instalarse en la agenda global por su participación en operaciones militares y por el debate sobre hasta dónde puede llegar una empresa privada con acceso a datos sensibles de millones de personas.

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