Mirtha Legrand recibió un homenaje como Personalidad Destacada de la Cultura en el Palacio Libertad, un reconocimiento por sus más de 80 años de carrera.



Durante el evento, Mirtha, emocionada, dijo: “cuando me vaya de este mundo no me olviden”, palabras captadas por el periodista Fede Flowers.



Este acto incluyó una función especial, “Mirtha, el mito” de Jose Maria Muscari, que celebró su trayectoria y legado cultural. La ceremonia estuvo acompañada de artistas reconocidos, quienes destacaron la importancia de su figura en la cultura argentina.



Mirá el video acá: https://www.instagram.com/p/DH7Vj4tRwXk/?next=%2F