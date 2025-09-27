La economía rebotó en agosto: creció 0,7% respecto de julio y 5,5% en los últimos doce meses, según un informe privado
De acuerdo al Índice General de Actividad de la consultora de Orlando Ferreres, así “devolvió” con creces la contracción del mes anterior. Pero advierten que el panorama es “desafiante”
En un contexto de relativo estancamiento e incluso algunos retrocesos mensuales que se venía dando desde el segundo trimestre del año, la economía rebotó en agosto, cuando el nivel de actividad aumentó 0,7% “desestacionalizado” respecto de julio y registró un crecimiento del 5,5% respecto del mismo mes del año pasado.
Además, según el Índice General de Actividad (IGA) del estudio OJF, que encabeza Orlando Ferreres, en los primeros ocho meses del año la actividad económica acumuló un crecimiento del 5,8% respecto de igual período de 2024.
“La suba de 5,5% (anual) también refleja un mejor resultado que el registrado el mes pasado y el aporte al crecimiento vino de la intermediación financiera y del comercio, particularmente de la rama mayorista. También ayudó la mejora de la industria manufacturera y la actividad de minas y canteras”, dice el informe, uno de los más respetados por economistas y analistas profesionales.
