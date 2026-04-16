La economía china se desploma: la producción industrial y del consumo registraron sus niveles más bajos en casi un año (REUTERS/Stringer / FOTO ARCHIVO)

La economía de China creció un 5% interanual en el primer trimestre de 2026, un resultado que superó las previsiones de los analistas, que estimaban una expansión cercana al 4,8%.

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El dato oficial se conoce en un contexto internacional complejo, marcado por el impacto de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, que alteró los mercados energéticos y generó tensiones en el comercio global.

Pese a ese escenario, la segunda economía del mundo mostró una recuperación respecto del trimestre anterior, cuando había crecido un 4,5%. El repunte estuvo impulsado principalmente por la actividad manufacturera, mientras que las exportaciones, en especial de automóviles y productos industriales, se consolidaron como uno de los puntos fuertes.

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Sin embargo, el crecimiento continúa condicionado por debilidades estructurales, como la caída de la inversión inmobiliaria, el bajo consumo interno y una población en descenso.

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Además, los analistas advierten que el impacto total del conflicto en Medio Oriente aún no se refleja completamente en los datos y podría sentirse con mayor fuerza en los próximos meses, especialmente por las dificultades en el comercio internacional y el aumento de los costos energéticos.

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En ese sentido, el crecimiento de las exportaciones ya muestra señales de desaceleración: en marzo avanzaron apenas un 2,5% interanual, el nivel más bajo en seis meses, afectadas por la inflación global y la menor demanda.

El escenario externo también suma presión por las tensiones comerciales con Estados Unidos, que mantiene aranceles del 10% sobre la mayoría de los productos chinos y evalúa endurecer esas medidas en los próximos meses.

Frente a este panorama, el gobierno de Xi Jinping busca sostener el crecimiento mediante inversiones en innovación, tecnología y estímulos al consumo interno, en línea con los objetivos fijados en su último plan quinquenal.

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Fuente: BBC