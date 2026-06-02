Club TRI recibirá este viernes 5 de junio a Anita B Queen, la DJ argentina que en los últimos años se consolidó como una de las figuras de mayor crecimiento dentro de la escena electrónica nacional y que formó parte de proyectos junto a Ca7riel y Paco Amoroso.

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La cita será desde las 22 horas en Club TRI, ubicado en 20 de Septiembre 2650, donde la artista desplegará un set caracterizado por la fusión de sonidos globales, ritmos urbanos y música electrónica.

Ana Belén Kim, conocida artísticamente como Anita B Queen, es una artista argentina de ascendencia surcoreana que comenzó su recorrido como DJ en 2018. Desde entonces construyó una identidad sonora propia basada en la exploración de distintos géneros musicales, característica que la llevó a destacarse rápidamente dentro de la escena local.

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Además de participar en proyectos junto a Ca7riel y Paco Amoroso y Taichu, compartió escenarios con artistas de reconocimiento internacional como Skrillex, Fred Again, Jyoty, Flume, Romy y Bizarrap.

Su trayectoria incluye presentaciones en algunos de los principales clubes y festivales del país, entre ellos Under Club, Crobar, Club Paraguay, Primavera Sound, Lollapalooza, Cosquín Rock y Festival Bandera. También actuó en escenarios de gran convocatoria como el Estadio Monumental.

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El crecimiento de su carrera la llevó además a realizar giras por Europa y Asia, presentándose en espacios de referencia como ALL Club de Shanghái, OXI Club de Berlín, Antídoto de Madrid, Razzmatazz de Barcelona y Dabadaba de San Sebastián.

Con una propuesta que combina diversidad musical, energía y una fuerte conexión con la pista de baile, Anita B Queen desembarca en Mar del Plata para una noche que promete convertirse en uno de los eventos destacados del fin de semana.