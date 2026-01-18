La depresión se posiciona como uno de los desafíos más complejos de la salud pública actual. Así lo afirmó el médico psiquiatra Maximiliano Smith, del Hospital Privado de Comunidad, quien remarcó a El Marplatense en verano, programa que se emite por radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7), la urgencia de visibilizar esta problemática y sostenerla en la agenda sanitaria.

“La depresión hoy es un problema sanitario importantísimo. Existen millones de personas en el mundo que conviven con esta enfermedad”, señaló el especialista, al tiempo que recordó que, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, ya en 2015 cerca de 400 millones de personas padecían depresión.

Smith advirtió que uno de los principales obstáculos es el acceso al tratamiento. “Pocos reciben una atención adecuada, y eso tiene consecuencias graves”, explicó. En relación a este punto, destacó la importancia de los programas impulsados por la OMS desde 2019, orientados a acercar la atención en salud mental a comunidades con menos recursos.

El psiquiatra hizo especial hincapié en el impacto de la depresión en adolescentes y adultos jóvenes. “Es el grupo que más preocupa, porque ahí se concentran muchos de los suicidios”, afirmó. Según explicó, se trata de una situación crítica que requiere un esfuerzo adicional por parte del sistema de salud, con mayor participación de las familias y del entorno cercano.

“Muchas veces los jóvenes no llegan a pedir ayuda. Por eso es clave que los médicos trabajemos junto a las familias para acompañarlos a tiempo”, sostuvo Smith, y remarcó que la depresión es una enfermedad que puede costar vidas si no se aborda de manera temprana y sostenida.

Finalmente, el profesional subrayó que los mejores resultados se logran a partir de un enfoque integral. “La combinación de medicación y tratamiento psicológico suele ser muy efectiva”, concluyó, y llamó a reforzar la concientización para derribar estigmas y promover la consulta temprana.