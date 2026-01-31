La licitación para la provisión de caños de un gasoducto de 480 kilómetros que conectará Vaca Muerta con el puerto rionegrino de San Antonio Oeste desató un conflicto inesperado entre el Gobierno de Javier Milei y el Grupo Techint. El proceso, encabezado por el consorcio Southern Energy, terminó con la adjudicación a la empresa india Welspun y dejó afuera a Tenaris, una de las principales compañías del holding argentino.

Tras conocerse el resultado, Techint dejó trascender que evaluaba presentar una denuncia antidumping contra Welspun, al considerar que la firma habría incurrido en competencia desleal mediante el uso de chapa de origen chino, lo que le habría permitido ofertar precios más bajos que los habituales del mercado. El anuncio escaló rápidamente en el plano mediático y político, pero con el correr de los días la presentación formal nunca se concretó.

La ausencia de la denuncia no evitó el choque con el oficialismo. Desde el entorno presidencial dejaron en claro que no acompañarían ningún reclamo que implicara encarecer el proyecto. “No vamos a pagar caños más caros”, sintetizó una fuente cercana al Gobierno, que recordó que una eventual investigación quedaría bajo la órbita de la Comisión Nacional de Comercio Exterior.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue el primero en fijar posición pública. A través de sus redes sociales afirmó que Tenaris había ofertado un precio un 40% superior al de Welspun y advirtió que aceptar esa propuesta habría impactado negativamente en la rentabilidad del proyecto, las inversiones futuras, el empleo y el precio final de la energía para empresas y consumidores.

Sturzenegger también rechazó la posibilidad de aplicar el mecanismo de “first refusal” solicitado por Techint para igualar la oferta ganadora. Según explicó, ese esquema distorsionaría futuras licitaciones y desalentaría la competencia. Con la denuncia nunca presentada y el Gobierno decidido a priorizar costos más bajos, el episodio dejó al descubierto una relación tensa entre el Ejecutivo y uno de los grupos empresarios más poderosos del país, con Vaca Muerta como telón de fondo.

Fuente: TN.