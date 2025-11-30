El jurado popular declaró culpable al policía Maximiliano González por el asesinato de Luciano Olivera, el adolescente de 16 años que murió durante un operativo policial en Miramar en diciembre de 2021.

En los próximos días será condenado a prisión perpetua por homicidio triplemente agravado: por ser cometido por un miembro de una fuerza de seguridad, por el uso de arma y por alevosía.

En diálogo con El Marplatense, el fiscal Fernando Berlingeri explicó que el caso no podía considerarse un homicidio culposo, sino un hecho doloso enmarcado en un abuso policial: “Toda la conducta previa del policía conducía indefectiblemente al homicidio”, afirmó.

Según reconstruyó el fiscal, todo comenzó el 10 de diciembre de 2021 a las 3 de la mañana, cuando un vecino llamó a la comisaría por ruidos molestos en la plaza central de Miramar. Un patrullero llegó al lugar, pero los jóvenes ya se estaban retirando. Uno de ellos, Luciano Olivera, subió a su moto y se fue. Los agentes decidieron seguirlo para identificarlo, pese a que no existía ningún indicio de delito, sospecha o incidente previo.

Tras unas diez cuadras de persecución, otra camioneta policial se cruzó de frente en la avenida 9. “Fue una secuencia de tres o cuatro segundos”, señaló Berlingeri. Luciano bajó la velocidad, pero no frenó por completo. Tres efectivos descendieron del móvil: uno le hizo señas para que detuviera la marcha, otro se corrió, y el tercero, González, abrió fuego y le disparó al pecho. El adolescente murió en el acto.

La cuestión central del debate fue si el procedimiento policial había sido correcto y si el disparo fue intencional. Berlingeri detalló el cuadro técnico del accionar del imputado: “González descendió del vehículo con la pistola fuera de la cartuchera, con un proyectil en la recámara, sin seguro, en simple acción y con el dedo en el gatillo. Eso tiene una única finalidad: disparar”.

El tiro fue ejecutado a aproximadamente un metro de distancia y en dirección de arriba hacia abajo, lo que, para la Fiscalía, demuestra el dolo. González no declaró durante el juicio.

Los otros policías involucrados dieron versiones contradictorias y aseguraron que la moto se les había “ido encima”. La Fiscalía consideró esos dichos como falso testimonio y encubrimiento, aunque esa parte no fue juzgada en este debate.

Más allá de las discrepancias en torno al análisis de la videograbación, el jurado entendió que la evidencia testimonial y pericial era concluyente. Con el veredicto de culpabilidad, González recibirá prisión perpetua.