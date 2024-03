José Ignacio Florentín, Braian Cufré, Abiel Osorio y Sebastián Sosa, los cuatro futbolistas de Vélez acusados abusar sexualmente de una periodista deportiva, declararon ante la Justicia y brindaron detalles sobre el encuentro en la habitación 407 del Hotel Hilton.

El centrocampista paraguayo José Ignacio Florentín (27) sostuvo que la reunión se dio por la noche tras la cena con el plantel después del partido contra Atlético Tucumán por la Copa de la Liga, donde la joven llegó al cuarto con una botella de Fernet y otra de gaseosa dentro de una mochila. “Mientras estábamos tomando, ella se levantó para ir al baño porque se quería bañar”, dijo.

“Nosotros nos miramos sorprendidos. Entonces fue al baño a ducharse y salió con un corpiño. La tenía de frente, vino y se sentó en la cama que estaba al lado mío”, comentó. Además, aseguró que la denunciante le pidió que le hiciera masajes porque tuvo “un día duro y estaba muy contracturada”.

Florentín señaló que mientras le estaba haciendo masajes, le dio un beso y aseguró que ella hizo lo mismo: “Se dio vuelta y nos empezamos a besar, a acariciar. Uno de los chicos apagó la tele y ahí nos quedamos a oscuras, solo había música”.

“Me tocaba y yo la tocaba por debajo de la ropa, luego se quita el short y nos acostamos en la cama. En un momento me dice que me ponga el preservativo, a lo que yo le dije que no tenía. Entonces me pidió que le pase la mochila porque ella tenía. Sacó una cajita oscura, me lo puse y ahí empezamos a tener relaciones”, continuó.

Y sumó: “No fue tan largo porque yo acabé muy rápido, tengo ese problema. Me fui para el baño y me quedé un largo tiempo, porque me estaba limpiando. Tenía un poco de vergüenza de lo que pasó. En voz baja le pedí perdón por haber terminado muy rápido y ella burlándose se rió un poco de la ocasión”.

Brian Cufré también confesó tener relaciones sexuales con la denunciante

El defensor Braian Cufré (27) declaró que tras la cena con el plantel no se podía dormir y fue allí cuando el arquero Sebastián Sosa le dijo que iba a invitar a una amiga. “Cuando entra a la habitación se choca con Seba, que salía del baño. Estaba con una mochila, la apoya abajo del televisor y saca un Fernet con Coca-Cola”, dijo, y remarcó que luego comenzaron a escuchar música: “La pasamos superbién, hablamos de un montón de temas en un tiempo larguísimo”.

“Se la veía superdistendida, charlaba mucho, se reía, todo superbién. La verdad que nada raro. Seguimos charlando hasta que dice que se quiere ir a bañar. Ahí es cuando nosotros nos miramos como diciendo ´qué raro´. Seba ya sabía porque ella le había dicho que se quería bañar, pero nosotros no sabíamos”, siguió.

Minutos después, ella salió de ducharse: “Estaba sin corpiño, el top no sé dónde estaba. Se va directamente a acostar a la cama de Osorio, y al lado estaba Florentín. En un momento, Florentín empieza a hacerle masajes a ella. Cuando la empieza a masajear, no se escucha nada, estaban lo más bien. Nosotros con Osorio jugando al Free Fire en el celular”.

“Se escuchaba que ambos estaban charlando y luego que se dan un beso. Ahí se apaga la televisión, que era la luz que estaba prendida. La música seguía de fondo bajita porque ya era tarde. En un momento veo que ella le pasa a Florentín una mochila que había traído y saca algo, pero no veo bien qué es. Dejó la mochila al costado del sofá, empiezan a tener relaciones y se la escuchaba gemir. Nunca se escuchó un ´no´, nunca se escuchó un ´pará´, nunca se escuchó nada. Tengo dos hijas chiquititas y si hubiera escuchado algo hubiera intervenido”, manifestó ante la Justicia.

De acuerdo a su versión de los hechos, Florentín le dijo que era hora de irse a dormir porque en un rato se tenían que levantar. “La chica pregunta ´¿alguno tiene para dejarme efectivo que no tengo para el Uber?´ Ahí saco y le doy $7000 u $8000, más no porque no tenía más, y le dejo la plata en la mesita de luz”.

Ariel Osorio: “No quería tener sexo, estaba inhibido, vi que estuvo con dos compañeros”

El delantero Abiel Osorio (21) era compañero de habitación de Sebastián Sosa, y fue quien le dijo que iba a ir una chica por la noche. “Me dice ´che, va a venir una chica, es amiga´. Yo estaba con el celular y no le di mucha importancia, le dije que estaba bien”, comentó.

De la misma manera que lo hicieron Cufré y Florentín, Osorio comentó la chica pidió permiso para irse a bañar. “Cuando sale estaba en corpiño y la remera no la tenía en las manos. Se acostó en una cama y vemos que José -Florentín- le empieza a hacer masajes y comienzan a hablar entre ellos. Nosotros seguíamos hablando y ellos arrancaron a los besos”.

“Braian no estuvo ni dos minutos que después fue al baño. Cuando sale del baño se cruza con Florentín, que luego se sienta al lado de la chica y empezaron a hablar”, agregó.

En un momento Florentín se va y Osorio quedó en soledad con la joven: “Yo no estaba convencido de si quería hacer eso. No tenía ganas de tener relaciones sexuales con ella y la abracé. Estaba inhibido, había visto que había estado con dos compañeros. Pasa ese momento, seguimos hablando y suena la alarma. Se levanta y empieza a buscar sus cosas”.

Sebastián Sosa, el ideólogo de la reunión en el Hilton

De acuerdo al relato del arquero uruguayo Sebastián Sosa (37), todo comenzó una vez que finalizó el encuentro con Atlético Tucumán. Cuando la joven periodista deportiva entró a la habitación 407, se encontró con los cuatro futbolistas y preparó unos tragos: “Yo estaba en otra onda, en otro ambiente. Era el que ponía la música, mientras tanto me hablaba con mi señora que estaba en un cumpleaños, entonces era un ida y vuelta de mensajes con ella. No estaba prestando atención a lo que ellos conversaban, aunque participaba de alguna que otra charla. Así estuvimos una hora y media”.

Al igual que sus otros tres compañeros, dijo ante la Justicia que todo comenzó a salirse de control cuando la denunciante salió de la ducha. “Ella me pide para bañarse a lo que yo le digo que no había ningún problema, porque no veía nada extraño en esa situación”, agregó, y siguió: “Cuando sale estaba en corpiño. En ningún momento la vi incómoda, es por eso que yo le digo por mensaje que siempre la vi bien”.

“Estaba con sueño y tenía ganas de dormir, me sentía con pocas energías, y al rato me dormí. Recuerdo despertarme después cuando escucho conversaciones, volteo a mirar y no había nadie. Seguí durmiendo hasta que ella vino y alumbró buscando su ropa”, agregó el exarquero de Boca.

Minutos después de que la chica se fue del Hilton, mantuvieron una charla por WhatsApp. “Me quedé despierto y empecé una conversación con ella, por me decía que le pregunte al paraguayo si había usado preservativo. Es más, me quedé preocupado hasta que le pregunté si había llegado bien a su casa, y luego puse la alarma para dormir porque teníamos dos horas nomás para hacerlo antes de salir”.

“Toda esta situación me descoloca porque yo no esperaba vivir esto, no me parece tener que estar viviendo esto solo por hacerle una invitación a una persona a que venga a tomar algo, me parece que es demasiado lo que está viviendo uno solo por invitar a alguien a tomar, por una simple invitación con un mensaje. Nunca intenté engañarla, nunca le dije que la llamaba para una entrevista, nunca intenté presionarla, están clarísimas las conversaciones en los chats”, recalcó.

Fuente: TN