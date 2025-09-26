Una buena noticia para los hinchas del Club Atlético Aldosivi. Luego de una suspensión que comprendía tres partidos solo con socios en el Minella, la cual terminaba de cumplirse este sábado contra Argentinos, la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) habilitó la venta de entradas generales.

Después de los aberrantes hechos, con pelea y cuchillazos entre barrabravas, en el partido ante Newell's, la Aprevide castigó a Aldosivi con la prohibición de venta de entradas a no socios para los siguientes tres juegos. Pasaron Belgrano y Boca por Mar del Plata, pero decidieron el cambio de rumbo para la jornada que tendrá mañana en cancha al Tiburón y al Bicho de La Paternal.

Entonces, Aldosivi vende las entradas para la popular (que también vuelve a habilitarse) y la platea en su predio de Punta Mogotes: este viernes de 10 a 20 hs y mañana, sábado, de 10 a 13. El partido se jugará en el Minella, mañana sábado a las 14.30.

