La actriz Lindsay Lohan, que hoy tiene 39 años, vive en Dubái desde 2014, donde encontró un estilo de vida más tranquilo y menos expuesto que el que tenía en la industria del entretenimiento en Estados Unidos. La intérprete decidió dejar su residencia en Los Ángeles porque, según contó, ya no disfrutaba del ritmo de trabajo ni de la constante atención mediática que rodea a las celebridades.

Antes de establecerse definitivamente en Emiratos Árabes Unidos, Lohan vivió un tiempo en Londres, lo que le permitió distanciarse gradualmente de la intensa vida hollywoodense.

En declaraciones a la revista Vogue, la actriz explicó que la fama y las exigencias de la industria la alejaron de la vida que quería vivir: señaló que a menudo no encontraba papeles que le gustaran y que muchas veces sentía que su presencia pública la drenaba. Por eso optó por mudarse al otro lado del mundo y seguir su instinto.

Un factor clave en su decisión fue la privacidad que encontró en Dubái. Allí, Lohan pudo escapar de la presión constante de los medios y del asedio de los paparazzi, algo que describió como “una bocanada de aire fresco”.

La mudanza también coincidió con un cambio personal importante: en Dubái conoció a su esposo, Bader Shammas, con quien se casó y con quien tiene un hijo nacido en 2023. Para la actriz, la ciudad le permitió concentrarse en su familia y en vivir de manera más centrada en lo que considera “real”.

Aunque estuvo alejada de la actuación por un tiempo, Lohan retomó su carrera con proyectos que selecciona cuidadosamente y que encajan con su vida familiar, según contó.