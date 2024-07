La disputa entre trabajadores municipales y el Ejecutivo, parece no tener final. El origen de meses de enfrentamientos radicó en la búsqueda de paritarias y recomposiciones salariales que ante un grave contexto económico tanto a nivel nacional como local, parece ser imposible.

En ese sentido, Graciela Ramundo, secretaria general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) ratificó este viernes su contundente apoyo hacia el sector municipal y definió al Intendente marplatense como un “espejo del gobierno nacional que favorece a grupos económicos”.

"Desde la CTA de los trabajadores manifestamos nuestro profundo apoyo a los reclamos de los trabajadores municipales porque creemos que no se puede brindar servicios si el mismo no alcanza a cubrir sus necesidades básicas con su salario", indicó en diálogo con El Marplatense.

Puede interesarte

"Al Intendente Municipal lo vemos como un espejo del gobierno Nacional que se pone duro con los trabajadores y favorece a los grupos económicos. Sus negociaciones son muy blandas a la hora de la entrega del patrimonio, de los terrenos, de la memoria, del estacionamiento medido. En muchas situaciones vemos que Montenegro siempre opta por los que más tienen. Creemos que esto no hace a una buena gestión", expresó.

"Tenemos una ciudad gobernada por quienes no viven aquí. Falta ver quiénes son los apoyos que tiene dentro de su gabinete el señor Intendente, que la mayoría son de Capital Federal, quienes no caminan nuestras calles y no conocen ni su historia. Por eso le pedimos que recapacite y dé el aumento que se merecen todos los trabajadores en la ciudad", concluyó Ramundo.