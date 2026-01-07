La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires ordenó suspender de manera preventiva la ordenanza que regula el uso de agroquímicos en Tandil, en una causa que también involucra a Rauch y que pone en discusión la constitucionalidad de ambas normativas por su impacto ambiental en la cuenca del arroyo Chapaleofú.

La medida fue adoptada tras un planteo de vecinos de la región, con el respaldo del procurador general Julio Conte Grand, quien avaló la legitimidad del reclamo de pobladores de Tandil, Rauch y de las localidades tandilenses de Gardey y Vela, donde rige una normativa aprobada en 2022.

En concreto, el máximo tribunal suspendió provisoriamente un artículo de la ordenanza de Tandil sancionada en 2021, que establece distancias y condiciones para la aplicación de agroquímicos, así como un artículo de la normativa vigente en Rauch.

Además, la Corte intimó a los intendentes de ambos distritos a que, en un plazo de diez días, remitan todos los antecedentes administrativos que dieron origen a las ordenanzas cuestionadas, paso previo a la evaluación integral de su legalidad.

En los fundamentos, los jueces pusieron el acento en el posible riesgo de contaminación del recurso hídrico y remarcaron la necesidad de adoptar decisiones acordes a los principios preventivo y precautorio que rigen en materia ambiental, ante la posibilidad de un daño de difícil o imposible reparación.

En ese marco, la Suprema Corte advirtió que los límites fijados para la fumigación aérea en ambas ordenanzas “prima facie se apartan de las pautas establecidas por la normativa provincial”, lo que refuerza la necesidad de un análisis más profundo antes de habilitar su plena aplicación.



Fuente: Agencia DIB