La Corte Suprema de Justicia de la Nación incorporó un sistema de inteligencia artificial para elaborar resúmenes de sus fallos judiciales. La iniciativa busca que las decisiones del tribunal sean más fáciles de entender y consultar.

La herramienta fue integrada al sistema digital donde se publican las resoluciones judiciales y permitirá que cada fallo tenga una síntesis automática con los puntos más importantes. De esta manera, abogados, estudiantes y cualquier persona interesada podrán acceder rápidamente a una explicación del contenido principal de la sentencia.

Desde el tribunal indicaron que el objetivo es mejorar el acceso a la información judicial y simplificar la lectura de documentos que suelen ser extensos y con lenguaje técnico.

De todos modos, aclararon que estos resúmenes generados por inteligencia artificial son solo una guía y que no reemplazan la lectura completa del fallo original.

