La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a penas de hasta 15 años de prisión para los secuestradores del ex corredor de Turismo Carretera Eduardo “Lalo” Ramos, al declarar inadmisibles los planteos presentados por las defensas.

Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario de Gabriel Armando Villalba, Matías Emanuel Avalos y Pablo Javier Gaitán.

El caso se remonta a la noche del 18 de agosto de 2015, cuando Ramos y su amigo Fernando Villar fueron secuestrados en el kilómetro 40 de la Ruta 2, en el partido bonaerense de Berazategui, mientras viajaban desde Mar del Plata hacia Puerto Madero.

Los delincuentes simularon ser policías en un falso control vehicular, los obligaron a descender del automóvil, los golpearon y los separaron. Durante el cautiverio, que se extendió por casi ocho horas, Ramos fue sometido a descargas eléctricas con una picana y ambos fueron amenazados con armas de fuego.

El rescate exigido fue de 35.000 dólares, monto tras cuyo pago las víctimas recuperaron la libertad.

El 28 de febrero de 2019, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 condenó a Pablo Franco Canabe Rogel, Gabriel Arnaldo Villalba y Pablo Javier Gaitán a 15 años de prisión por secuestro extorsivo agravado por la cantidad de personas intervinientes y el uso de armas de fuego. En tanto, Matías Emanuel Avalos recibió una pena de seis años y ocho meses como partícipe secundario.

Las condenas fueron confirmadas en 2020 por la Cámara Federal de Casación Penal y ratificadas nuevamente en 2022. Con el fallo reciente de la Corte Suprema, la sentencia quedó definitivamente firme.

Fuente: con información de Noticias Argentinas