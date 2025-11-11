La Corte Suprema confirmó este martes la condena contra Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, fijando en cuatro años de prisión la pena por su rol como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco de la tragedia ferroviaria ocurrida en la estación de Once el 22 de febrero de 2012, que dejó 51 muertos y cientos de heridos.

El tribunal rechazó tanto los recursos presentados por la defensa como los planteados por el Ministerio Público Fiscal, calificándolos de “inadmisibles” en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.



Según los antecedentes, en 2018 el Tribunal Oral Federal N°4 había condenado a De Vido a cinco años y ocho meses de prisión al considerar que no cumplió con su deber de controlar el uso de fondos públicos destinados a la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA). Con posterioridad, la Cámara Federal de Casación redujo la pena a cuatro años, que hoy quedó firme.



La decisión de la Corte habilita la ejecución de la pena. El Tribunal Oral Federal N°4 ya convocó al exfuncionario para que se presente este jueves a las 10 horas para que se haga efectiva su detención.



Este fallo pone fin al largo derrotero judicial en la causa por la tragedia de Once, consolidando la responsabilidad penal del exministro por administración fraudulenta, aunque fue absuelto en ese juicio del delito de estrago culposo, vinculado directamente con las muertes y lesiones del accidente.



Con esta resolución, se reafirma el mensaje de que los altos funcionarios públicos pueden ser considerados penalmente responsables por la falta de control en la asignación y supervisión de fondos estatales para servicios críticos.