La Corte Suprema de Justicia rechazó un planteo que había impulsado Fuerza Patria para evitar que Diego Santilli encabezara la lista de La Libertad Avanza en reemplazo de José Luis Espert y que sea la figura de Karen Reichardt quien ocupe ese lugar.

Con un breve texto y a menos de 24 horas de haber recibido el expediente, el máximo tribunal dio por terminada la polémica en torno a la lista de candidatos libertarios en la provincia de Buenos Aires y dejó firme al ex vicejefe de Gobierno porteño en la administración de Larreta al frente de las boletas.

"El recurso extraordinario no cumplió íntegramente con los requisitos previstos en el artículo 1° del reglamento aprobado por la acordada 4/2007. Por ello, se lo desestima", concluyeron Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

De esta manera, los magistrados rechazaron la apelación que había recibido de la Cámara Nacional Electoral presentada por Malena Galmarini, la dirigente de Fuerza Patria, que buscaba que sea Reichardt quien quede al frente de la lista, basado en la paridad de género.

El conflicto se originó luego de que Espert renunciara a su candidatura a diputado nacional por Buenos Aires, acorralado por su vinculación con el empresario Federico "Fred" Machado, acusado de narcotráfico.

En primera instancia, el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, había autorizado su reemplazo por Karina Celias Vázquez, más conocida como Karen Reichardt, y sin embargo, la Cámara revocó esa decisión.

El tribunal fundamentó su fallo en la ley de paridad de género 27.412 y su decreto reglamentario, que establecen que los reemplazos deben realizarse con personas del mismo género que el reemplazado. En consecuencia, determinó que el lugar de Espert debía ser ocupado por otro varón, en este caso, Santilli, quien finalmente encabezará la lista de LLA en territorio bonaerense. La Corte terminó avalando esto.

Fuente: DIB