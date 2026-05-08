La conductora y actriz Mirtha Legrand será reconocida por la Corona española con la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, una de las distinciones civiles más importantes que entrega el Reino de España. El reconocimiento fue otorgado por el rey Felipe VI y busca destacar la extensa trayectoria de la figura televisiva argentina y su aporte a la cultura iberoamericana.

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La ceremonia se llevará adelante en la Embajada de España en Buenos Aires durante las próximas semanas. En principio, el acto iba a realizarse meses atrás, pero debió postergarse por cuestiones de agenda vinculadas a la salud de la conductora y compromisos diplomáticos.

La Orden de Isabel la Católica fue creada en 1815 por el rey Fernando VII y se entrega a personalidades o instituciones que hayan contribuido de manera destacada al fortalecimiento de las relaciones entre España y otros países. A lo largo de los años, distintas figuras argentinas fueron reconocidas con esta distinción, entre ellas Eva Perón, Juliana Awada y la actriz Lola Membrives.

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A sus 99 años, Mirtha Legrand continúa vigente en la televisión argentina y mantiene sus tradicionales programas de entrevistas y actualidad. Con más de ocho décadas de carrera, se convirtió en una de las personalidades más influyentes del espectáculo nacional, con una trayectoria que atravesó cine, radio y televisión.

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